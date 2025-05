Mann ohne Führerschein rast Polizei davon

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einem Hubschrauber und mehreren Steifen hat die Polizei spätabends bei Ellwangen (Ostalbkreis) nach einem flüchtigen Autofahrer gesucht. Der Fahrer hatte sich kurz zuvor einer Kontrolle entzogen und war mit seinem Wagen davongerast, wie die Polizei mitteilte. Wie sich später herausstellte, besaß der 25-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis.

Polizeiangaben zufolge war der Wagen am Montagabend Streifenbeamten aufgefallen. Sie wollte ihn kontrollieren. Statt auf Anhaltesignale zu reagieren, beschleunigte der Fahrer und fuhr einen mehrere Kilometer langen Schlenker. In einer Kurve kam er mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Er und die drei weiteren Mitfahrer stiegen aus und liefen zu Fuß davon, wurden aber von der Polizei in der Nähe aufgegriffen. Verletzt wurde niemand.