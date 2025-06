Mann nach Feuer in Unterkunft in Untersuchungshaft

Ein Mann soll Feuer in einer Geflüchtetenunterkunft in Bötzingen gelegt haben. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil er Feuer in einer Geflüchtetenunterkunft in Bötzingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gelegt haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Die Polizei nahm den 30 Jahre alten Verdächtigen nahe dem Tatort fest, wie sie mitteilte. Nach Zeugenaussagen hat der Mann das Feuer gelegt. Wie genau, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Auch zu einem möglichen Motiv machte sie zunächst keine Angaben.

In einer Wohnung hatte es am Pfingstmontag mehrere Brandherde gegeben. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die Wohnung ist vorerst unbewohnbar. Die Bewohner hatten das Haus verlassen, verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzte den Schaden auf 200.000 Euro.