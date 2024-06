Aktuell Land

Mann nach Explosion von Gasflasche gestorben

Nach der Explosion einer Gasflasche in einem Einfamilienhaus in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) ist ein Senior am Donnerstag im Krankenhaus gestorben. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei die Explosion auf den unsachgemäßen Umgang mit Gasflaschen zurückzuführen gewesen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.