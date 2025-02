Mann mit Schwert auf Marktplatz löst Polizeieinsatz aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf dem Mannheimer Marktplatz hat ein 21-Jähriger mit einem Plastik-Schwert einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Beamten wurden sie alarmiert, weil der Mann am Montagabend dort mit etwas hantierte, was nach einem Samurai-Schwert aussah. Die Polizei rückte mit starken Kräften an und sah einen Mann mit knielanger Jacke. An seinem Nacken stand ein Schwertgriff hervor.

»Nachdem der Mann aufgefordert worden war, seine Hände für die Beamtinnen und Beamten erkennbar vorzuzeigen, griff dieser nach dem Schwertgriff, um dieses herauszuziehen«, hieß es in der Polizeimitteilung. Unter Androhung des Schusswaffengebrauchs sei der 21-Jährige »überredet worden, sich zu ergeben.« Er wurde festgenommen.

Nichts dabei gedacht?

Bei der Überprüfung entpuppte sich die vermeintliche Waffe als Kunststoff-Schwert. Nach ersten Erkenntnissen soll der 21-Jährige für ein Cosplay geübt haben. Cosplayer schlüpfen in die Rolle fiktiver Charaktere etwa aus japanischen Mangas oder Animes, aus einem Zeichentrickfilm oder einem Videospiel. Der Mann kam wieder auf freien Fuß.