Mann mit Messer verletzt - zwei Tatverdächtige in U-Haft

Ein 20-Jähriger ist bei einem Streit zwischen mehreren jungen Männern mit einem Messer schwer verletzt worden. Zunächst sei es am frühen Sonntagmorgen in Offenburg zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, teilte die Polizei mit. Dann sei auch ein Messer zum Einsatz gekommen und der 20-Jährige schwer verletzt worden. Zwei seiner Begleiter kamen ihm den Angaben zufolge zu Hilfe, die Angreifer flüchteten.

Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Mittlerweile sei er außer Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin. Am Sonntagnachmittag nahm die Polizei zwei Tatverdächtige fest. Die 18 und 19 Jahre alten Männer wurden am Nachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er erließ gegen die beiden einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Sie kamen in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zur Ursache des Streits und warum dieser eskalierte, dauerten zunächst an.