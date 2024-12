Mann mit Hammer und Messer verletzt - Stiefsohn festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 38-Jähriger soll seinen Stiefvater im Kreis Biberach mit einem Hammer und einem Messer angegriffen haben. Der 65-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe seinen Stiefsohn am Montagabend in seine Wohnung in Bad Buchau gelassen. Dort sei es zum Streit gekommen.

Wie ein Polizeisprecher sagte, befand sich ein weiterer Sohn des 65-Jährigen in der Wohnung, der die Polizei rief. Bei seiner Festnahme habe sich der 38-Jährige gewehrt, die Polizisten hätten ihn daraufhin an Beinen und Händen gefesselt. Zum Hintergrund des Streits konnte der Sprecher keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauerten demnach an.