Mann mit gefälschtem Rezept für Abnehmspritze festgenommen

Ein Mann hat in Ulm versucht, gefälschte Rezepte für eine verschreibungspflichtige Abnehmspritze einzulösen. Einer Apothekerin sei die Fälschung aufgefallen, sie habe daraufhin die Polizei informiert, sagte ein Polizeisprecher. Über die Qualität der Fälschung war zunächst nichts bekannt. Die Rezepte waren nach Angaben der Ermittler aber zumindest auf einen anderen Namen ausgestellt gewesen.

Bei der Abholung des Medikaments am Dienstag wurde der 18-Jährige von Zivilpolizisten festgenommen. In seiner Wohnung fanden die Beamten weitere gefälschte Rezepte. Anschließend wurde der Mann wieder freigelassen. Die Ermittlungen dauern an.