Mann mit Blaulicht auf Auto und Drogenverdacht gestoppt

Mit eingeschaltetem Blaulicht an der Windschutzscheibe ist ein junger Autofahrer in Heidenheim in eine Polizeikontrolle geraten. Der 24-Jährige fiel den Beamten an einer Kreuzung am Samstagabend auf, da es sich bei dem Wagen laut Polizei offensichtlich nicht um Zivilfahrzeug der Polizei oder ein anderweitig zugelassenes Auto handelte. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem nutzte der junge Mann eine verbotene Blitzer-App.

Das unberechtigte Verwenden von Blaulicht stellt den Angaben zufolge eine Ordnungswidrigkeit dar. Sollen dadurch aber andere Verkehrsteilnehmer dazu bewegt werden, Platz zu machen, könne es sich auch um eine Straftat handeln.