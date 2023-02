Aktuell Land

Mann mit 37 Kilogramm Marihuana auf Autobahn 8 erwischt

Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 8 mit 37 Kilogramm Marihuana erwischt worden. Der 34-Jährige war am Mittwoch Richtung München unterwegs, als die Polizei den Wagen des Mannes bei Gruibingen (Kreis Göppingen) anhielt. Bei der Kontrolle fanden die Beamten die Drogen in Taschen im Kofferraum, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.