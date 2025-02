Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann ist nach einem schweren Arbeitsunfall in Donzdorf (Kreis Göppingen) gestorben. Der 46-Jährige wurde in einer Arbeitsmaschine eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Nun verstarb der Mann im Krankenhaus, wie die Polizei am Mittag mitteilte.

Gegen seinen Kollegen, der die Maschine bedient haben soll, werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Ein Verschulden des 36-Jährigen konnte nicht ausgeschlossen werden.