Mann im Zollernalbkreis von Traktoranhänger mitgeschleift - schwer verletzt

GEISLINGEN. Ein Mann ist am Vatertag in Geislingen im Zollernalbkreis von einem Traktor gestürzt und mehrere Meter vom Anhänger mitgeschleift worden. Der 21-Jährige wurde mit schweren Verletzungen per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Den Angaben nach stand der junge Mann mit einer weiteren Person auf einem Metallgestänge für Lautsprecherboxen, das außen am Anhänger befestigt war. Davon rutschte der 21-Jährige ab und stürzte.

Hinterher stellte sich zudem heraus, dass der 20-jährige Fahrer des Traktors betrunken war. Er hatte nach einem Atemalkoholtest eine Blutprobe abgeben müssen. Das Ergebnis des Atemalkoholtests blieb zunächst unbekannt. (dpa)