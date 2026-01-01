Mann im Schwarzwald verliert drei Finger

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann hat in der Silvesternacht in Lahr im Ortenaukreis bei einer Böllerexplosion drei Finger verloren. Das teilte die Polizei mit. Der Vorfall habe sich unmittelbar nach Mitternacht ereignet. Durch den »unsachgemäßen Umgang« mit Feuerwerkskörpern habe der 42-Jährige drei Finger an der linken Hand verloren. Er sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Ob es sich um einen legalen oder illegalen Feuerwerkskörper handelte, konnte die Polizei nicht sagen.

Auch in Stuttgart hatte ein älterer Mann bei einer Böllerexplosion einen Finger verloren. Möglicherweise müssen laut Angaben des Arztes der Notaufnahme am Klinikum Stuttgart weitere amputiert werden.