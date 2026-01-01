Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Mann im Schwarzwald verliert drei Finger

Es vergeht keine Silvesternacht ohne schwere Verletzungen. Dieses Jahr trifft es einen Mann in Lahr besonders schlimm.

Silvester-Böllerei sorgt für Unfälle
Immer wieder kommt es zu schweren Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/DPA
Ein Mann hat in der Silvesternacht in Lahr im Ortenaukreis bei einer Böllerexplosion drei Finger verloren. Das teilte die Polizei mit. Der Vorfall habe sich unmittelbar nach Mitternacht ereignet. Durch den »unsachgemäßen Umgang« mit Feuerwerkskörpern habe der 42-Jährige drei Finger an der linken Hand verloren. Er sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Ob es sich um einen legalen oder illegalen Feuerwerkskörper handelte, konnte die Polizei nicht sagen.

Auch in Stuttgart hatte ein älterer Mann bei einer Böllerexplosion einen Finger verloren. Möglicherweise müssen laut Angaben des Arztes der Notaufnahme am Klinikum Stuttgart weitere amputiert werden.

