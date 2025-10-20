Mann hat Reizstoffpistole griffbereit im Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zollbeamte haben bei einem Autofahrer auf der Autobahn 6 an der Anschlussstelle Untereisesheim (Kreis Heilbronn) mehrere Waffen gefunden. Der Mann hatte bei der Kontrolle behauptet, keine anmeldepflichtigen oder verbotenen Waffen dabei zu haben - doch die Beamten sahen im rückseitigen Fach am Fahrersitz griffbereit eine Schusswaffe. Laut Zoll handelte es sich um eine Reizstoffpistole. Zudem fanden die Beamten ein verbotenes Pfefferspray und zwei Springmesser mit jeweils mehr als acht Zentimeter Klingenlänge im Auto. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet.