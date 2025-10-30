Mann greift Frau an – Polizei vermutet Waffen in Wohnung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann hat eine Frau in einem Haus in Lauchheim (Ostalbkreis) attackiert. Die 20-Jährige sei verletzt worden und habe den Notruf verständigt, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei gab sie an, dass der 30-Jährige im Besitz von Waffen sei. Deshalb rückten am Morgen auch Spezialkräfte an, es kam zu einem größeren Polizeieinsatz.

Die Frau konnte aus der Wohnung flüchten. Im weiteren Verlauf kam es in der Wohnung zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen dem 30-Jährigen und einem 71-Jährigen. Beide weigerten sich zunächst, aus dem Haus zu kommen, konnten aber schließlich überredet und widerstandslos festgenommen werden. Sie blieben unverletzt.

In welchem Verhältnis die drei Beteiligten zueinander stehen, blieb zunächst unklar. Die Polizei suchte anschließend in der Wohnung nach den vermuteten Waffen. Ob die Beamten fündig wurden, ist bislang nicht bekannt. Was der Auslöser der Auseinandersetzungen war, sei ebenfalls nicht sicher. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.