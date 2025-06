Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 31-Jähriger, der am Bodensee aus einer Psychiatrie entflohen war, ist wieder dorthin zurückgekehrt. Das teilte die Polizei am späten Abend mit. Am Mittag hatte sie eine Fahndung veröffentlicht und vor dem Mann gewarnt. Er gelte als gewalttätig, hieß es.

Der 31-Jährige war nach Angaben der Ermittler aus dem Zentrum für Psychiatrie an der Bodensee-Insel Reichenau geflohen. Zuvor habe er dort randaliert und sei dann geflüchtet.