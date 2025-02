Mann erschreckt sich - Auto prallt gegen Baum

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Überholen mehrerer Autos im Rhein-Neckar-Kreis soll sich ein 32-Jähriger erschrocken haben und mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt sein. Als er am Freitagnachmittag in der Nähe von Gaiberg gerade neben einem anderen Auto fuhr, setzte der 48 Jahre alte Fahrer des anderen Autos ebenfalls zum Überholen an, wie die Polizei mitteilte. Der 32-Jährige habe sich erschrocken, sei mit seinem Auto ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen. Er wurde laut Polizei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an seinem Fahrzeug wurde auf etwa 30.000 Euro geschätzt.