Mann erfasst mit Auto Frau auf Gehweg und flüchtet

Ein Mann hat mit einem Auto eine Frau auf einem Gehweg erfasst, sie dadurch schwer verletzt - und ist davongefahren. Der Autofahrer sei wenig später gestellt und widerstandslos vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Zuvor soll er Alkohol getrunken haben, der Promillewert war aber zunächst unklar. Sein Wagen kam demnach am Freitagabend wegen unangepasster Geschwindigkeit in einer Kurve von der Straße ab und fuhr die Frau an. Ihr Ehemann und ihre zwei Kinder hätten sich in Sicherheit bringen können.

Der Autofahrer sei daraufhin mit hohem Tempo von der Unfallstelle geflohen. Sein Wagen sei dabei mehrfach von der Straße abgeraten, habe Mauern touchiert und Absperrpfosten umgefahren. Die Polizei suchte eigenen Angaben zufolge unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Fahrer und fand ihn rund 20 Minuten später im nahe gelegenen Rebgelände.

Der Mann musste sich daraufhin Blut abnehmen lassen und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung, Unfallflucht und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.