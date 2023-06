Aktuell Land

Mann droht mit Messer und wirft Stein nach Polizeiwagen

Ein Mann soll in Aulendorf (Landkreis Ravensburg) andere bedroht und einen Stein nach einem Polizeiwagen geworfen haben. Polizeiangaben zufolge soll der angetrunkene 35-jährige Bewohner einer Sozialunterkunft eine ebenfalls dort untergebrachte Familie am Montag mit einem Messer bedroht haben. Als die Polizei eintraf, verhielt er sich aggressiv, lief aus dem Gebäude und beschädigte das Polizeiauto mit dem Steinwurf. Er wurde in einer Straße in der Nähe festgenommen. Ein 49 Jahre alter Besucher des Mannes indes verhielt sich demnach ebenso aggressiv, griff während der polizeilichen Maßnahmen nach der Dienstwaffe eines Polizisten, wehrte sich und verletzte sich leicht. Beide Männer kamen über Nacht in eine Arrestzelle. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Bedrohung, Sachbeschädigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und versuchten Raubes der Waffe.