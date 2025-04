Mann droht in Stühlingen mit Schwert und legt Feuer in seiner Wohnung

Bitte aktivieren Sie Javascript

STÜHLINGEN. Ein 37 Jahre alter Mann soll in der Nacht zum Dienstag in Stühlingen (Kreis Waldshut) mindestens einen anderen Menschen mit einer Waffe bedroht und in seiner Wohnung ein Feuer gelegt haben. Beim Notruf sei von einer Axt gesprochen worden, sagte ein Polizeisprecher. Als die Beamten eintrafen, hatte der Mann jedoch ein Schwert in der Hand.

Die Situation sei laut Polizei eskaliert, eine Beruhigung des Mannes war nicht möglich. Er habe damit gedroht, ein Feuer zu legen. Daraufhin wurde das Mehrfamilienhaus vorsorglich geräumt. Darin befand sich mindestens ein weiterer Mensch.

Spezialkräfte nahmen den 37-Jährigen schließlich in seiner Wohnung fest. Er wurde den Angaben zufolge in eine Fachklinik gebracht.

In der Wohnung entdeckten die Beamten ein lokales Feuer, das von der Feuerwehr schnell gelöscht wurde. Nach Einschätzung der Polizei habe der Mann den Brand selbst gelegt, sagte der Sprecher. Weitere Wohnungen oder Räume seien nicht beschädigt.

Verletzte gab es laut Polizei nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und Bedrohung dauern an. (pol)