Mann droht auf Spielplatz mit Hammer und Axt

Ein Mann soll in Mannheim mit Hammer und Axt gedroht haben. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein mutmaßlich Betrunkener soll in Mannheim Passanten mit Axt und Hammer bedroht haben. Polizeiangaben zufolge überwältigten Mitarbeiter des Ordnungsdienstes den Mann und hielten ihn fest, bis die Polizei kam. Der 45-jährige Verdächtige soll am Dienstag auf einem Spielplatz das Werkzeug aus einer Tasche in seiner Hose gezogen, mehrere Passanten bedroht und auf Pfosten eingeschlagen haben.

Ein Passant rief demnach die Polizei, nachdem die Ordnungsdienstmitarbeiter den Mann zu Boden gebracht hatten. Ob die Polizei Hammer und Axt bei dem Mann sichergestellt hat, konnte eine Sprecherin zunächst nicht angeben. Der 45-Jährige wurde für weitere Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht.