Mann bestellt Kokain und gibt sich als Diplomat aus

Ein 48-jähriger Mann hat sich in Schwaben Kokain per Post bestellt und als Diplomat ausgegeben. Beamte des Zolls Friedrichshafen nahmen den Mann am Freitagnachmittag nach Angaben der Polizei in Lindau am Bodensee fest, nachdem er das Drogenpaket an einer Packstation abgeholt hatte.

Der Fall sei daraufhin an die zuständige Grenzpolizei in Lindau übergeben worden. Der Mann stellte sich den Angaben nach den Beamten gegenüber als EU-Sondergesandter vor und zeigte ihnen einen vermeintlich echten Diplomatenausweis. Auch sei der Mann im Besitz eines hochwertigen Autos mit Blaulicht im Innenraum gewesen. Allerdings war laut Polizei der Ausweis gefälscht und das Luxusauto gehörte einem Freund des Mannes aus Österreich.

Den Angaben nach war der 48-Jährige bereits polizeilich bekannt. Gegen ihn werde nun wegen Besitzes von Betäubungsmitteln, Urkundenfälschung und Amtsanmaßung ermittelt. Weil er das Auto mit österreichischer Zulassung in Deutschland nicht fahren durfte, bestehe zudem der Anfangsverdacht eines Steuervergehens. Der Zoll stellte das Auto sicher.