Mann bei Sturz von Traktor schwer verletzt

Weil er in einer Kurve vom Zusatzsitz eines Traktors stürzte, ist ein Mann in Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) schwer am Kopf verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann auf dem Traktor mitgefahren und dann aus noch unbekanntem Grund auf die Fahrbahn gefallen.

Der Mann wurde vor Ort versorgt, hierfür war laut der Mitteilung auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten anschließend in ein Krankenhaus.

Weitere Details waren zunächst nicht bekannt, die Ermittlungen zu dem Unfall wurden eingeleitet. Ein Sachverständiger soll dabei helfen.