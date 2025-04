Mann bei Raubüberfall in Rastatt schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Drei Unbekannte haben einen Mann in einer Unterführung in Rastatt ausgeraubt und im Gesicht schwer verletzt. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und das Handy des 29-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Der 29-Jährige war auf dem Nachhauseweg in Bahnhofsnähe als die Täter ihn mit Tritten und Schlägen angriffen.

Sie sollen danach zu Fuß in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Der Mann kam selbstständig zum Polizeirevier und wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die mutmaßlichen Täter sollen etwa 30 Jahre alt sein.