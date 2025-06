Mann beißt anderem Mann Stück vom Ohr ab - der beißt zurück

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einer Auseinandersetzung in einem Intercity-Zug hat ein Mann einem anderen Mann ein Stück vom Ohr abgebissen. Der Angegriffene habe sich verteidigen wollen und deshalb zurück gebissen, teilte die Polizei mit. Die beiden Männer waren in der Nacht zum Samstag in dem Zug der Deutschen Bahn zwischen Mannheim und Stuttgart unterwegs.

Es soll zu einem Streit gekommen sein, weil der 43-Jährige die Begleitung des anderen Mannes angeguckt haben soll, so die Polizei. Der Mann habe den 43-Jährigen gebissen und ein Stück vom Ohr erwischt. Dieser biss zurück, er erwischte den Angaben zufolge den Finger des Angreifers.

Der Unbekannte und seine Begleitung verließen nach Polizeiangaben am Stuttgarter Hauptbahnhof den Zug und konnten fliehen. Die Polizei sucht nach dem Mann. Der 43-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, das Stück vom Ohr wurde ihm wieder angenäht.