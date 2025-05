Mann bedroht zwei Menschen mit Schusswaffe

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann hat in Büsingen am Hochrhein (Landkreis Konstanz) zwei Menschen mit einer Waffe bedroht. Von seinem Balkon aus habe der 48-Jährige am Freitagnachmittag eine Schusswaffe auf den Hausverwalter des Gebäudes und eine Maklerin gerichtet, wie die Polizei mitteilte. Laut weiteren Angaben der Polizei war der Mann über die Parkplatzbesichtigung der beiden auf dem Grundstück in Büsingen am Hochrhein verärgert.

Mann ließ sich widerstandslos festnehmen

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an und sperrte den Bereich um das Haus weiträumig ab. Der 48-Jährige kam selbstständig aus dem Gebäude und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung hätten die Polizisten zwei Schreckschusswaffen und ein illegales Einhandmesser an seinem Körper gefunden. Der 48-Jährige ist laut Polizei nicht vorbestraft, besitze jedoch einen kleinen Waffenschein. Gegen den 48-Jährigen wird nun wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.