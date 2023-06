Aktuell Land

Mann auf Landstraße tödlich verletzt: Haftbefehl gegen Frau

Nachdem ein Mann im Kreis Esslingen schwer verletzt auf einer Landstraße aufgefunden wurde, ist gegen eine 34-Jährige Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erlassen worden. Nach einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Mittwoch soll die Frau den Mann am späten Dienstagabend in Reichenbach an der Fils auf der Motorhaube mitgeschleift haben. Der 32-Jährige starb den Angaben nach am Mittwochmittag im Krankenhaus an seinen Verletzungen.