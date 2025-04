Mann attackiert Polizisten auf Revier

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann hat auf einem Polizeirevier in Karlsruhe zwei Beamte mit Fäusten attackiert. Die Polizisten erlitten mehrere Verletzungen im Gesicht, wie es in einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei hieß. Der 27-Jährige befindet sich nun in Haft.

Zuvor war er wegen des mutmaßlichen Diebstahls des Handys eines Taxifahrers kontrolliert worden. Bei den Maßnahmen auf dem Revier am Marktplatz habe der Mann die Beamten dann plötzlich angegriffen. Hinzueilende Kollegen konnten den Angriff stoppen und den Mann fixieren.