Mann an Bahnhof von Güterzug erfasst und gestorben

Der Bahnhof von Bad Krozingen wurde nach dem Vorfall am Sonntagmittag gesperrt. (Symbolbild)

Ein Mann ist am Bahnhof von Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) von einem Güterzug erfasst und tödlich verletzt worden. Der Bahnhof wurde nach dem Vorfall am Mittag gesperrt, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte. Die genauen Umstände waren laut dem Sprecher zunächst unklar.

Wegen der Sperrung des Bahnhofes kam es nach Angaben der Deutschen Bahn zu Verspätungen und Teilausfällen. Zwischen Müllheim im Markgräflerland und Freiburg wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.