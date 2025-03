Manager Lerch verlässt Hoffenheims Fußballerinnen

Nach vier Jahren Schluss in Hoffenheim: Stephan Lerch

Bitte aktivieren Sie Javascript

Manager Stephan Lerch wird die Fußballerinnen der TSG 1899 Hoffenheim zum Saisonende verlassen. Der 40-Jährige werde seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, teilte der Bundesligist mit. Lerch war in Hoffenheim erst Trainer der männlichen U17 und U19. 2023 wurde er Cheftrainer und Sportlicher Leiter, ehe er im vergangenen Sommer sich ganz auf die Managertätigkeit konzentrierte.

»Trotz vieler positiven Erfahrungen in meiner Rolle als Sportlicher Leiter ist in den vergangenen Wochen der Wunsch in mir gereift, mich beruflich zu verändern und neu auszurichten«, sagte Lerch, der vor seiner Station im Kraichgau als Trainer der Frauen des VfL Wolfsburg dreimal deutscher Meister war.