Aktuell Ermittlungen

Mails mit Bombendrohungen an hunderten Südwest-Schulen

In Baden-Württemberg laufen derzeit an Schulen Abitur- und andere Abschlussprüfungen. Die Zahl der Drohmails stieg in diesem Zusammenhang auf einen dreistelligen Bereich. Große Sorgen scheinen aber nicht angebracht.