Mahle plant Verkauf von Geschäft mit Thermostaten

Der Automobilzulieferer Mahle hat beschlossen, sein Geschäft mit Thermostaten zu verkaufen. Käufer sei die Industrie- und Beteiligungsholding Admetos aus dem bayerischen Starnberg, teilte Mahle am Freitag in Stuttgart mit. Beide Seiten hätten Anfang August einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Zum Verkaufspreis machte ein Mahle-Sprecher auf Anfrage keine Angaben. Mit einem vollständigen Übertrag an Admetos rechne er Anfang 2024.