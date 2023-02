Machtwort: Kein Wechsel von Guilavogui nach Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

Einen Wechsel des Franzosen hatte auch Trainer Kovac abgelehnt. »Ich mache es mal ganz klar. Guila ist und wird weiter unser Spieler sein, bis zum Sommer«, sagte der VfL-Trainer. »Wir haben ja Ziele. Die nächsten Wochen werden sie ihn bei uns im Training sehen«, sagte Kovac. In Berlin war Guilavogui in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. »Sobald es unruhig wird, ist seine Präsenz, seine Erfahrung wichtig. Das ist sportlich nicht zu diskutieren«, sagte Schäfer über Guilavogui, der seit 2014 beim VfL spielt und im Vorjahr an Girondins Bordeaux ausgeliehen war.

Informationen zum Spiel auf Bundesliga-Homepage