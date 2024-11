Mülltonne brennt: Flammen greifen auf Häuser und Auto über

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) hat das Feuer einer brennenden Mülltonne auf zwei Häuser und ein Auto übergegriffen. Dabei sind am Nachmittag Schäden von schätzungsweise 150.000 Euro entstanden, wie die Polizei mitteilte. In einer ersten Meldung wurde demnach von einem Kellerbrand berichtet.

Die Feuerwehr habe den Brand unter Kontrolle gebracht und inzwischen gelöscht. Es sei niemand verletzt worden. Eines der Häuser sei vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache sei zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.