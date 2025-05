Müllers »Feiertag«: Meisterschale, Bierdusche - und Tränen?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Dieses Finale dahoam mit Meisterschale und Bierduschen wird Thomas Müller sicher nie vergessen. Das 750. Pflichtspiel von Müller im Trikot seines Herzensvereins wird zugleich das letzte in seinem Fußball-Wohnzimmer sein. Gänsehautmomente und Tränen sind bei dem hochemotionalen Abschied garantiert.

»Die Gesamtkonstellation ist für mich sehr speziell. Meine letzte deutsche Meisterschale in meinem letzten Heimspiel für den FC Bayern überreicht zu bekommen, weckt selbst in einem alten Hasen wie mir die Emotionen«, sagte Club-Legende Müller.

Der 35-Jährige ist »selbst gespannt«, wie sehr ihn das große Servus berühren wird. »Es wird schon ein ganz besonderer Tag in der Geschichte des FC Bayern werden«, sagte Sportvorstand Max Eberl.

Kompany macht nicht den Party-Crasher

Bevor Müller, der Rekordmeister beim Rekordmeister, zum 13. Mal im Konfettiregen mit der Meisterschale jubeln wird, genießt der 35-Jährige am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach zum letzten Mal die Atmosphäre in seinem Heimstadion. Natürlich steht er dabei in der Startformation.

»Ich bin ja nicht doof«, quittierte Trainer Vincent Kompany die Frage nach einem Müller-Einsatz von Beginn an und lächelte dabei, ohne eine klare Antwort zu geben. »Lass uns morgen abwarten, aber ich möchte die Party auch nicht selbst zerstören.«

Nach einem Vierteljahrhundert beim FC Bayern verlässt Müller den FC Bayern in diesem Sommer. Nachdem sein Vertrag in München nicht verlängert worden war, wird die Vereinslegende bei der Club-WM vom 14. Juni bis 13. Juli in den USA letztmals für den Rekordmeister auflaufen. Und danach? Karriereende? US-Abenteuer? Was ganz anderes?

Spannende Müller-Zukunft

»Ich kann mir schon unglaublich viele Dinge vorstellen, auch für die Zukunft«, sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. Das Ziel des Vereins ist es, Müller nach einer Bilderbuch-Bayernkarriere irgendwann in neuer Rolle weiter für den Verein wirken zu lassen.

Erstmals soll er aber gebührend als Profi gefeiert werden. »Ich bin sicher, dass Thomas zu den Fans sprechen möchte und die richtigen Worte findet«, sagte Dreesen. Geht Müller zum Abschied in der Südkurve auf den Zaun? »Ich habe das Gefühl, dass ich mehr denn je erkannt und angesprochen werde, wenn ich vor die Tür gehe. Alle wollen nochmal einen Hauch Thomas Müller kurz mitnehmen, bevor er dann verschwindet«, scherzte der Entertainer.

Radio Müller sendet am Samstag in jedem Fall letztmals als Fußball-Profi in und aus der Allianz Arena. Unzählige Anekdoten und über 30 Titel bleiben in Erinnerung.

»Wenn man sich die Zeit nimmt und zurückschaut, empfinde ich vor allem: Freude. Ich wüsste nicht, worüber ich trauern soll. Ich empfinde keine Wehmut. Ich bin ja nicht umsonst Rekordspieler des FC Bayern geworden. Das bedeutet ja, ich habe es länger geschafft als jeder andere bei Bayern, auf diesem Niveau zu spielen«, sagte der zweimalige Triplesieger Müller in einem Interview auf der Club-Homepage. In einer Woche lässt sich der Weltmeister von 2014 nochmal auf dem Rathaus-Balkon feiern.

»Hat den Verein belebt und inspiriert«

»Thomas Müller, ein bayerisches Urgestein, hat seine ganze Karriere beim FC Bayern zugebracht und den Verein belebt und inspiriert«, sagte Präsident Herbert Hainer vor Müllers 354. Heimspiel. Welche Ehrungen und Geschenke der Verein geplant hat, verrieten die Club-Bosse nicht. »Das wird sicherlich ein emotionaler Moment werden, aber lassen Sie sich mal überraschen.«

Nur zu gerne hätte sich Müller mit einem zweiten Champions-League-Endspiel nach dem Final-Drama von 2012 im Stadion seines Lebens verabschiedet. Dort spielen jetzt am 31. Mai Bayern-Bezwinger Inter Mailand und Paris Saint-Germain. Aber der Bundesliga-Rekordvorlagengeber und 150-fache Torschütze Müller wird sein letztes Spiel auch auf der Bühne genießen, die er erstmals im August 2008 im Heimspiel gegen den Hamburger SV betrat. So wie Müller Münchner Joker war, wurde damals auch Kompany für den HSV eingewechselt.

Spannende Frage um die Schale

»Wir wollen dieses Spiel gewinnen, es ist das letzte Spiel von Thomas Müller in der Allianz Arena, es ist ein Feiertag für alle. Wir wollen einen perfekten Samstag erleben«, sagte Kompany knapp 17 Jahre später. »Es wird sicher sehr emotional, ich weiß nicht, ob mehr für Thomas oder die Leute drumherum. Es sind großartige Momente. Ich habe es auch erlebt. Ich kenne Thomas auch, er bleibt ein Kämpfer, will immer zeigen, was er kann. Es ist eine ganz besondere Beziehung mit den Fans.« 75.000 Zuschauer werden Müller feiern.

»Es ist genau der richtige Tag, der richtige Ort, die richtigen Fans und jetzt ist glücklicherweise auch noch die Schale dabei«, sagte Dreesen. Ob Kapitän Manuel Neuer, der nach Muskelfaserriss wieder fit ist, den Empfang der Salatschüssel Müller überlässt? »Wir sollten auch der Spontaneität mal den Lauf lassen. Dinge, die unkontrolliert laufen, sind meistens die schönsten«, sagte Eberl.

