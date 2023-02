Aktuell Land

Müller über Bundestrainer Kreis: »Großes Maß an Qualität«

Kapitän Moritz Müller steht der Verpflichtung von Harold Kreis als künftigem Eishockey-Bundestrainer positiv gegenüber. »Ich finde, dass es in Spielerkreisen sehr gut ankommt. Es stehen beide für ein großes Maß an Qualität«, sagte der langjährige Nationalmannschaftskapitän am Montag der Deutschen Presse-Agentur über Kreis und dessen Assistenzcoach Alexander Sulzer. Auch menschlich würde es gut passen, es sei eine »sehr gute Wahl«, sagte der 36 Jahre alte Verteidiger.