Männer sollen Senioren um über 120.000 Euro betrogen haben

Drei Männer sollen mit der Masche der falschen Polizisten Senioren im Landkreis Heilbronn um mehr als 120.000 Euro betrogen haben. Sie seien bei Wohnungsdurchsuchungen am Mittwoch vor knapp zwei Wochen festgenommen worden und noch am selben Tag in Untersuchungshaft gekommen, teilte die Polizei mit. Sie sollen demnach den banden- und gewerbsmäßigen Betrug im Februar und März jeweils einmal in Untergruppenbach, Nordheim und Oedheim begangen haben.

Die Mitglieder der Bande, zu der auch die Tatverdächtigen gehören sollen, sollen sich telefonisch bei Senioren als Polizisten ausgegeben und sie unter dem Vorwand einer angeblichen Einbrecherbande dazu gebracht haben, Schmuck, Gold und Bargeld in Kochtöpfen vor die Haustür zu stellen. Die drei Tatverdächtigen sollen die Töpfe abgeholt haben. Womöglich kommen die 21, 27 und 31 Jahre alten Männer für weitere Betrugsfälle im Landkreis Heilbronn in Betracht, wie es weiter hieß.

Bei Wohnungsdurchsuchungen in Heilbronn und Neckarsulm vor fast zwei Wochen stellte die Polizei den Angaben zufolge verschiedene Beweismittel sowie Schreckschusswaffen, Doping- und Betäubungsmittel, Feinwaagen, Schmuckstücke und Bargeld im fünfstelligen Bereich sicher. Unter den sichergestellten Schmuckstücken sind demnach auch zwei Goldringe, die zunächst keiner Tat zugeordnet werden konnten. Die Polizei bat die Besitzer, sich zu melden.