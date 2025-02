Mädchen in abgestelltem Bus eingeschlossen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Diese Heimfahrt verlief für eine Zwölfjährige komplizierter als geplant: Das Mädchen blieb eingeschlossen in einem Schulbus in Rottenburg südwestlich von Tübingen zurück, wie die Polizei mitteilte. Mit Hilfe der Beamten kam das Kind am Dienstag schließlich zurück zu seiner Familie.

Das Mädchen war zuvor am Rottenburger Bahnhof in den Bus eingestiegen - und sitzengeblieben, bis der Fahrer den Bus nach Fahrtende auf dem Firmengelände abstellte. Der Fahrer bemerkte das im Bus verbliebene Kind den Angaben zufolge wohl nicht und schloss den Bus ab.

Danach rief das Mädchen erst seine Mutter und dann die Polizei an. Sie ermittelte den Busstandort, sodass dieser aufgeschlossen und das Mädchen seinen Angehörigen übergeben werden konnte. Laut Polizei hatte das Kind seine eigentliche Haltestelle wohl aus Versehen verpasst. Weshalb sich die Zwölfjährige im Anschluss nicht bemerkbar machte, war unklar.