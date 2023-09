Aktuell Land

Ludwigshafener Stadtrat stimmt Helmut-Kohl-Allee zu

Helmut Kohls Geburtsstadt Ludwigshafen bekommt eine nach ihm benannte vielspurige Straße: Der Stadtrat hat dem geplanten Bau der bis zu achtspurigen Helmut-Kohl-Allee am Montagabend mit großer Mehrheit zugestimmt. Die ebenerdige Stadtstraße soll bis 2031 die marode Hochstraße Nord nach deren Abriss ersetzen. Die Kosten - zum Stand 2021 - werden auf 528 Millionen Euro geschätzt, Bund und Land beteiligen sich. Das Verkehrssystem in Ludwigshafen hat große Bedeutung auch für Pendler und Unternehmer in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen.