Ludwigsburgs Basketballer Coplin fällt lange aus

Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg muss wahrscheinlich für den Rest der Saison auf seinen Guard Booker Coplin verzichten. Der Profi aus den USA habe sich am Samstag beim 89:78 gegen die Hamburg Towers einen Knochenbruch zugezogen, teilte der Tabellenzwölfte mit. Der 27-Jährige müsse aller Voraussicht nach operiert werden.

Es sei »natürlich katastrophal, dass mit Booker bereits der fünfte Spieler längerfristig ausfällt«, sagte Ludwigsburg Trainer Lars Masell. Coplin war erst im März nach der Aufhebung einer Doping-Suspendierung innerhalb der Bundesliga von den Skyliners Frankfurt zu den Riesen gewechselt.

Die Ludwigsburger kämpfen an den letzten vier Spieltagen noch um den Einzug in die Playoffs. Am Donnerstag (18.00 Uhr/Dyn) spielen sie bei den Niners Chemnitz.