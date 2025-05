Ludwigsburger Volleyballer beantragen Erstliga-Lizenz

Bitte aktivieren Sie Javascript

Volleyball-Zweitligist Barock Volleys MTV Ludwigsburg will in der kommenden Saison in der Bundesliga antreten. Der Verein habe am Freitag den entsprechenden Lizenzantrag eingereicht, teilte er mit. Nach Prüfung eines noch vorzulegenden Wirtschaftsplans werde die Ligavereinigung bis Ende des Monats über den Antrag entscheiden, hieß es weiter.

Die Ludwigsburger haben als Tabellendritter ein Aufstiegsrecht, da sowohl Zweitliga-Meister Blue Volleys Gotha als auch die zweitplatzierte TuS Kriftel nicht in die erste Liga aufsteigen möchten. Bereits im vergangenen Sommer seien Spieler mit Blick auf die Bundesliga verpflichtet worden, erklärten die Schwaben. Mit anderen Spielern gäbe es Vorverträge, die gültig werden, sobald der Club die Erstliga-Lizenz erhält. Der Spielbetrieb der Barock Volleys solle zudem in eine GmbH ausgegliedert werden, hieß es in der Mitteilung.