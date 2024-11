Ludwigsburger Basketballer holen vierten Sieg im Europe Cup

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben einen großen Schritt in Richtung Zwischenrunde im FIBA Europe Cup gemacht. Der Basketball-Bundesligist gewann gegen BC Trepca aus dem Kosovo mit 87:54 (40:24). Nach der überraschenden ersten Niederlage in der Vorwoche hält Ludwigsburg wieder Kurs auf die Top 16. Mit einem Auswärtssieg im letzten Spiel der Gruppe H am kommenden Mittwoch in Dijon können die MHP Riesen sich den Gruppensieg sichern. Bester Werfer war Justin Simon mit 17 Punkten.

Die Ludwigsburger spielten gegen engagierte, aber spielerisch nicht so starke Gäste gewohnt aggressiv in der Defensive. Dadurch verursachten sie zahlreiche Ballverluste der Kosovaren. Dennoch hielt Trepca im ersten Viertel noch mit. Doch bereits im zweiten Durchgang setzten sich die Gastgeber dank der besseren Wurfquote deutlich ab.

Ludwigsburg baute die Führung kontinuierlich aus, auch wenn viele Wurfversuche den Korb verfehlten. Im Schlussviertel wurden die Hausherren treffsicherer. Die Trefferquote bei den Zweipunktwürfen stieg auf rund 60 Prozent an. In der Abwehr ließ Ludwigsburg nie nach und ließ die Gäste nicht zur Entfaltung kommen.