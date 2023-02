Aktuell Land

Ludwigsburg scheitert in der Champions League

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben in der Basketball-Champions-League den Einzug in die Runde der besten 16 Mannschaften verpasst. Der Bundesligist gab am Mittwochabend gegen Limoges CSP eine 36:16-Führung nach dem ersten Viertel noch aus der Hand und unterlag dem Club aus Frankreich mit 94:96 (51:39) nach Verlängerung.