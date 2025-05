Lotto-Spielerin gewinnt über 3,3 Millionen Euro

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Tipperin aus Baden-Württemberg ist seit neuestem Lotto-Millionärin. Die Frau aus dem Landkreis Heilbronn kreuzte sechs Richtige an und habe bei der Ziehung am vergangenen Mittwoch mehr als 3,3 Millionen Euro gewonnen, wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mitteilte. Zum Knacken des noch größeren Jackpots habe lediglich die korrekte Superzahl 7 gefehlt. In diesem Jahr sei das der siebte Millionengewinn im Südwesten bei einer Lotterie von Lotto Baden-Württemberg, hieß es.