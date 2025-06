Lotto-Millionen gehen in den Landkreis Tuttlingen

Eine Spielerin oder ein Spieler aus dem Landkreis Tuttlingen hat am Samstag alle sechs Richtigen und die richtige Zusatzzahl angekreuzt. (Symbolbild)

Ein Glückspilz aus dem Landkreis Tuttlingen im Süden Baden-Württembergs kann die Korken knallen lassen: Der oder die Tipperin hat am Samstag bei der Lotto 6aus49-Ziehung den Jackpot geknackt und 7,6 Millionen Euro gewonnen. Das teilte die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mit. Der Mensch habe als einziger in ganz Deutschland sechs Richtige und die passende Superzahl angekreuzt.

Der oder die Gewinnerin ist Lotto Baden-Württemberg bisher nicht bekannt. Der Spielschein wurde anonym in einer Lotto-Annahmestelle im Landkreis Tuttlingen abgegeben. Der Glückspilz muss die gültige Spielquittung nun bei einer Annahmestelle oder direkt in der Stuttgarter Lotto-Zentrale einreichen, um das Geld zu bekommen.

Nach Anhaben von Lotto Baden-Württemberg handelt es sich um den achten Millionengewinn in einer Lotterie der Gesellschaft. Zugleich sei es der höchste, der in diesem Jahr in der 6aus49-Lotterie erzielt worden sei.