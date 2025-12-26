Lotto-Jackpot geknackt - Frau gewinnt 38 Millionen Euro

Sechs aus 49 Richtige hatte die Tipperin. Auch die Superzahl war ein Treffer. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Es ist der höchste Gewinn, der in diesem Jahr im Südwesten beim Lotterieklassiker erzielt wurde: Mit 6 aus 49 Richtigen hat eine glückliche Tipperin aus dem Kreis Ludwigsburg den Lotto-Jackpot geknackt und fast 38 Millionen Euro gewonnen.

Wie Lotto Baden-Württemberg mitteilte, setzte die Frau mit einem für mehrere Wochen gültigen Spielschein richtig auf die Zahlen 7, 8, 25, 32, 37 und 39 sowie die Superzahl 8. So gewann sie bei der Ziehung an Heiligabend mehr als 37,9 Millionen.

Die Wahrscheinlichkeit, den 6aus49-Jackpot zu knacken, liegt bei ca. 1:140 Millionen. Deutschlandweit landete die Spielerin aus dem Kreis Ludwigsburg den einzigen Volltreffer bei der Ziehung an Heiligabend. Wer sie ist, ist Lotto Baden-Württemberg bereits bekannt - sie hatte in der Annahmestelle mit Kundenkarte gespielt. Über den Gewinn wird sie daher auch automatisch informiert.