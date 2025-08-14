Looping statt Therapie: Auf Tour mit der »Karacho«-Oma

Bitte aktivieren Sie Javascript

CLEEBRONN. Ursula Dees, 85 Jahre alt, liebt Adrenalin – und sie ist überzeugt: Das Achterbahnfahren hat sie von jahrzehntelangen Rückenschmerzen befreit. Mitten im tosenden Lärm der Katapultachterbahn »Karacho« im Vergnügungspark Tripsdrill steht sie bereit – silbernes Haar und blitzende Augen. Zeit für Ursula Dees einzusteigen. Sie lächelt zufrieden, als sie ihrem Enkel Markus den Rollator übergibt. Ihre Beine sind nicht mehr die schnellsten, aber das Herz der Draufgängerin schlägt ungebremst für das Achterbahnfahren. »Bis nachher«, ruft sie und winkt, bevor sie sich untergehakt bei Markus Richtung Einstieg bewegt. Es ist nicht die erste Fahrt, und sicher nicht die letzte für diesen Tag. Mit einem Donnerschlag katapultiert die Bahn sie wenige Sekunden später in den Looping.

Ursula Dees kommt aus Böblingen, war früher Verkäuferin bei Spielwaren Kurz in Stuttgart. Nach dem Tod ihres Mannes, einer sehr aufwühlenden Phase in ihrem Leben, empfahl ihr der Hausarzt einen gemeinsamen Ausflug mit dem Enkel nach Tripsdrill. Immerhin hat sie dort als Kind und später als Oma viele schöne Stunden verbracht. Was als Ablenkung gedacht war, wurde zum Wendepunkt in ihrem Leben.»Über 30 Jahre lang habe ich unter Rückenschmerzen gelitten«, sagt die 85-Jährige als sie beim gemeinsam mit einer Redakteurin des GEA den Park einmal mehr besucht.

»Ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich mal schmerzfrei werde«

Etliche Physiotherapien und Arztbesuche habe sie hinter sich gebracht – ohne großen Erfolg. Selbst Pläne für eine Operation waren bereits im Gespräch. »Ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich mal schmerzfrei werde«, sagt sie heute. Doch genau das ist eingetreten, auf sehr ungewöhnliche Weise.

Enkel Markus hat seiner berühmten Oma Autogrammkarten drucken lassen. Die nächste Ladung hat er schon bestellt. Foto: Geisinger Enkel Markus hat seiner berühmten Oma Autogrammkarten drucken lassen. Die nächste Ladung hat er schon bestellt. Foto: Geisinger

Auf Anraten ihres Arztes – der weniger eine Linderung der Rückenschmerzen, sondern vielmehr eine gute Zeit im Sinn gehabt habe – setzte sich Dees, damals in ihren 70ern, gemeinsam mit ihrem Enkel in die Achterbahn. Bereits nach ein paar wenigen Fahrten habe sie bemerkt, dass die Schmerzen weniger wurden. Heute ist sie durch das regelmäßige Achterbahnfahren – wie sie selbst sagt – »völlig schmerzfrei«.

»Es gibt für mich nichts Besseres. Durch das lockere Drinsitzen und das Über-Kopf-Fahren dehnt sich irgendwie alles. Das hilft«, so die Rentnerin. Das habe ihr auch der Hausarzt später erklärt. »Der ist ganz glücklich und total auf meiner Seite. Man kann das als Therapie natürlich niemandem raten. Aber bei mir hat es einfach gepasst.«

»In ihrem Alter sind viele einsam. Es ist schön, dass sie so viel erlebt«

Seit mehr als zehn Jahren fährt Ursula Dees regelmäßig mit den größten Bahnen des Parks und führt ein Fahrtentagebuch, in dem jede Runde akribisch niedergeschrieben wird. Schließlich will sie sich ja nicht verzählen. 3.347 Fahrten allein auf der »Karacho« hat sie bis dato hinter sich, von den 3.330 auf der »Hals über Kopf« ganz zu schweigen. Bis zu 50 Fahrten macht sie an einem Tag. Ihr Enkel Markus, 27, begleitet sie häufig, meist am Wochenende oder im Urlaub. Doch nach fünf Fahrten winkt er ab: »Dann reicht’s mir«, sagt er lachend. Ursula dagegen bleibt sitzen und ist bereit für die nächste Runde. Natürlich fährt sie nicht durchgehend. Manchmal geht sie gemütlich durch den 77 Hektar großen Park – mit ihrem Wagen, manchmal schiebt Markus sie ein Stück. Überwiegend in Richtung der »Karacho«, Ursula Dees’ Lieblingsachterbahn: 33 Meter hoch, mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 in nur 1,6 Sekunden.

»Entschuldigung, Sind sie die Karacho-Oma?«, wird die 85-Jährige auf ihrer Tour durch den Park von einem Teenager angesprochen. Ein Junge, vielleicht 14 Jahre alt, bittet recht aufgeregt um ein Selfie mit der Seniorin. Ganz cool lächelt Dees dabei in die Kamera und macht schon mal eine Autogramm-Karte bereit. Für die Rentnerin ist die Aufmerksamkeit längst nichts Neues mehr. Das Leben als kleine Berühmtheit gefällt ihr, und auch Enkel Markus freut sich: »In ihrem Alter sind viele einsam. Es ist schön, dass sie so viel erlebt.«

Die Verbindung zum Erlebnispark Tripsdrill ist eng. Der Ort sei fast wie ein zweites Zuhause für sie und ihren Enkel, erklärt Ursula Dees. »Man kennt die Mitarbeiter, wird begrüßt. Es ist ein bisschen Unser Tripsdrill – wir fühlen uns einfach wohl«, sagt die 85-Jährige mit einem Lächeln auf den Lippen. »Sie strahlt so, ist eine Frohnatur. Wir haben sie gerne bei uns«, sagt auch Britta Dirrler, Pressesprecherin von Tripsdrill nicht ohne Bewunderung. Denn 50 Mal hintereinanderfahren, das könne sie nicht. Mit einem Lachen sagt sie: »Das kommt dann wohl mit 85«.

»Mehr als 40 Jahre war Pause. Die Ursel ist vernünftig geworden«, sagte Ursula Dees irgendwann mal über sich selbst. Doch das war einmal. Heute ist sie überzeugt: Wenn man sich was traut, wird man auch belohnt. Zur Feier der 3.333 Fahrt auf der »Karacho« wurde die Rentnerin von Tripsdrill groß überrascht. Mit einem Schnapszahlfest mit Presse, Andenkenkiste und einem Besucherpass auf Lebenszeit. Noch heute ist sie gerührt: »Das habe ich immer noch nicht ganz verdaut.«

Als die letzten Freudenschreie der Besucher durch den Park hallen und sich mit Wasserplätschern und dem rhythmischen Rattern der Achterbahnen auf ihren letzten Fahrten vermischen, zieht Ursula Dees ein positives Fazit des Tages. Für heute wird es ruhiger werden in Tripsdrill – aber nicht für lange. Denn die 85-Jährige ist schon jetzt ganz heiß auf den nächsten Besuch. (GEA)