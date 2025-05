Lokführer verpassen Bahnhof in Schwaben

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Schwaben sind ICE-Lokführer laut einem Medienbericht zweimal in den vergangenen Tagen an dem Bahnhof Günzburg vorbeigefahren, ohne zu halten. Wie die »Augsburger Allgemeine« in ihrer Günzburger Ausgabe berichtet, konnten Pendler und Urlauber an dem geplanten Zwischenhalt nicht ein- oder aussteigen, weil die Fernzüge durch den Bahnhof hindurch rauschten.

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn erklärte, dass am Donnerstag der ICE 991 (Wiesbaden-Stuttgart-München) versehentlich nicht in Günzburg gehalten habe. »Es handelt sich um einen äußerst seltenen Einzelfall. Für die Unannehmlichkeiten bitten wir alle Betroffenen um Entschuldigung«, sagte die DB-Sprecherin.

Die Fahrgäste könnten auch eine Entschädigung beantragen. Über den ähnlichen Fall wenige Tage vorher, über den die Zeitung ebenfalls berichtete, habe sie keine Erkenntnisse, sagte die Pressesprecherin.

Lokführer bekommt am Bahnhof kein »Rot«, um zu halten

Günzburg liegt an der ICE-Strecke zwischen Augsburg und Ulm. Planmäßig halten allerdings nicht alle Schnellzüge auf dieser Strecke auch in Günzburg. Nach Angaben der Bahnsprecherin wird dem Lokführer auf seinem Display der Fahrplan angezeigt. Dadurch wisse er, wo er halten müsse. Ein rotes Signal an der Strecke erhalte er dafür nicht.