Lkw umgekippt – lange Vollsperrung auf der A6

Ein Lastwagen ist am Montagmorgen im Landkreis Ansbach auf der Autobahn 6 umgekippt und hat einen halben Tag lang alle Spuren blockiert. Die A6 war in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen den Anschlussstellen Aurach und Feuchtwangen-Nord zunächst komplett gesperrt, wie ein Polizeisprecher sagte. Am Abend gegen 19.45 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben.

Der 40-jährige Fahrer sei mit dem Laster nach rechts abgekommen und habe daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, hieß es weiter. Warum er von der Spur geriet, war bislang unklar. Der Laster sei auf die Beifahrerseite gekippt und quer über alle Fahrstreifen liegen geblieben. Die beiden Insassen konnten sich selbst aus der Fahrerkabine befreien. Der Fahrer blieb unverletzt, der gleichaltrige Beifahrer hat demzufolge leichte Verletzungen.

Weitere Beteiligte an dem Unfall gab es ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge nicht. Der Lkw transportierte laut Sprecher unter anderem Pappe, Holzteile und Spanplatten. Für die Bergung müsse die Ladung zunächst abtransportiert werden.