Lkw stößt mit Autos zusammen - Zugmaschine kracht in Haus

Ein Lastwagen ist im Enzkreis in den Gegenverkehr geraten, gegen ein fahrendes sowie ein parkendes Auto gestoßen und an einer Hauswand stehengeblieben. »Die Zugmaschine steckt im Haus«, sagte eine Sprecherin. Sie müsste wohl aufwendiger geborgen werden. Nach ersten Erkenntnissen habe der Lkw-Fahrer in Knittlingen einen medizinischen Notfall erlitten. Er sei eingeklemmt gewesen und habe befreit werden müssen.

Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Wie schwer er verletzt ist, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen. Auch in dem Auto im Gegenverkehr sei ein Mensch verletzt worden. Ihn brachten Rettungskräfte den Angaben nach ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Witterungsverhältnisse spielten nach ersten Informationen keine Rolle bei dem Geschehen.