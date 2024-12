Live im Free-TV: Schwaben-Duell im DFB-Pokal

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das Schwaben-Duell im DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg findet am 4. Februar (20.45 Uhr) statt. Die Partie wird live in der ARD übertragen, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Das gilt auch einen Tag später für das Spiel des Titelverteidigers und Meisters Bayer Leverkusen gegen den Zweitligisten 1. FC Köln (20.45 Uhr). Beide Begegnungen werden auch vom TV-Sender Sky gezeigt.Die Gewinner der beiden Spiele müssen drei Wochen warten, ehe die beiden anderen Halbfinalisten feststehen. Am 25. und 26. Februar spielen der Drittligist Arminia Bielefeld gegen Erstligist Werder Bremen und RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg.In der Bundesliga erwarten die bayerischen Schwaben aus Augsburg die Stuttgarter zum ersten Spiel nach der Winterpause am 12. Januar. Am 33. Spieltag Anfang Mai sind die Schwaben aus Stuttgart erneut Gastgeber.